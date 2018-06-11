НАБУ готує нові подання на народних депутатів – Ситник

У Національному антикорупційному бюро України готують нові подання на народних депутатів щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності. Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник після брифінгу, присвяченого результатам діяльності НАБУ за останні три роки.

Водночас Артем Ситник відмовився назвати прізвища цих депутатів.

«Прізвища називати не буду, анонсувати подання не буду. Ми ж не прогноз погоди, ми правоохоронний орган, який працює в різних сферах, в тому числі щодо тих депутатів, які задіяні в корупційних схемах. Подання будуть, над ними зараз активно працюємо», – запевнив Ситник.

11 травня Луценко заявляв, що планує підписати і внести до Верховної Ради найближчим часом подання на зняття депутатської недоторканності з трьох парламентарів.

15 травня Луценко підписав подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата з фракції «Опозиційний блок» Сергія Дунаєва, 18 травня вніс аналогічне подання щодо народного депутата з групи «Воля народу» Олександра Пономарьова.

25 травня Юрій Луценко вніс подання про притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів від «Опозиційного блоку» Олександра Вілкула і Дмитра Колесникова. В «Опозиційному блоці» такі дії генпрокурора політично мотивованим переслідуванням депутатів.