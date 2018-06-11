На Донбасі 11 червня поранений один український військовослужбовець – штаб

На Донбасі упродовж доби 11 червня один український військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. За даними штабу, підтримувані Росією бойовики 10 разів порушували режим припинення вогню, з них чотири рази із застосуванням важкого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

За даними українських військових, бойовики обстрілювали зі 120- та 82-міліметрових мінометів позиції підрозділів об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське та Піски. Крім того, бойовики вели вогонь із стрілецької зброї та гранатометів поблизу Новозванівки, Водяного та Гнутового.

«Окупанти намагалися вести снайперський вогонь в районі населеного пункту Тарамчук, що на маріупольському напрямку. Контрснайперськими заходами українські захисники швидко змусили противника припинити вогонь», – повідомляють у штабі.

В угрупованні «ДНР» звинувачують ЗСУ в обстрілах північних околиць Донецька та прилеглого селища Спартак. Інформація від контрольованої Росією адміністрації в Луганську наразі недоступна.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Сторони практично щодня звинувачують одна одну в його порушенні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.