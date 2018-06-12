Росія: щонайменше 10 людей загинули через зіткнення човнів на Волзі

Щонайменше 10 людей загинули через зіткнення двох човнів на російській річці Волга. Наразі продовжуються пошуки однієї людини, ще п'ятьох вдалося врятувати.

Інцидент трапився біля міста Волгоград – баржа зіштовхнулася з катамараном.

Причини аварії невідомі.

Агентство ТАСС з посиланням на екстрені служби пише, що катамаран, на борту якого були 16 людей, міг не дотримуватися навігаційних правил або не зміг побачити баржу. Крім того, ТАСС цитує російське Федеральне агентство морського та річкового транспорту, яке заявляє, що катамаран не мав необхідних документів.