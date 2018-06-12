Конгрес США проголосує, щоб блокувати угоду Трампа з китайською компанією ZTE

Республіканські союзники президента США Дональда Трампа в Конгресі можуть цього тижня заблокувати угоду з компанією ZTE. Ці домовленості передбачають порятунок китайського телекомунікаційного гіганта, якщо він змінить керівництво та заплатить штрафів ще на 1 мільярд доларів за порушення санкцій США проти Ірану.

Законодавці 11 червня заявили, що Сенат США голосуватиме за поданий обома партіями законопроект, що унеможливить для ZTE поновлення купівлі обладнання американських постачальників.

Китайську компанію звинуватили у продажу КНДР та Ірану обладнання, яке може використовуватися для розвідки, шпигування, роботи спецслужб. Після того, як Трамп минулого тижня оголосив про укладення угоди з Китаєм і ZTE, лідери Сенату заявили, що намагатимуться скасувати ці домовленості.

Демократичні та республіканські конгресмени вважають, що продажі ZTE до Ірану становлять особливо небезпечні порушення національної безпеки США.

Компанія ZTE відома широкому колу споживачів у світі як виробник мобільних телефонів із назвами Nubia, Axon та Blade. В Україні продукція ZTE не дуже поширена, серед продукції китайських виробників популярнішими є інші бренди.