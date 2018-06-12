МЗС України критикує DW за «громадянську війну» на Донбасі

Речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца висловила протест німецькому іномовленню DW через використання терміну «громадянська війна» на позначення збройного конфлікту на Донбасі.

«Неприйнятно бачити, що DW пише про «громадянську війну» в Україні. Це агресія Росії проти України, яка триває», – написала речниця у мережі Twitter.

Німецький мовник ужив неприйнятне для української влади словосполучення двічі – в статті «Інтереси України та Росії суттєво різняться. В Берліні відновлюються мирні переговори» на сайті, а також у Twitter-повідомленні, в якому йдеться, що представники Росії та України зустрічаються вперше за понад рік для «перезавантаження зусиль зі врегулювання громадянської війни на сході України».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.