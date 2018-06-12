Росія: зросла кількість жертв через зіткнення човнів на Волзі

До 11 зросла кількість жертв зіткнення двох човнів на російській річці Волга.

Рятувальники 12 червня завершили пошукову операцію, коли знайшли тіло останньої загиблої.

П'ятьох людей вдалося врятувати, з них троє госпіталізовані.

Інцидент трапився біля міста Волгоград – баржа зіштовхнулася з катамараном.

Причини аварії невідомі.

Агентство ТАСС з посиланням на екстрені служби пише, що катамаран, на борту якого були 16 людей, міг не дотримуватися навігаційних правил або не зміг побачити баржу. Крім того, ТАСС цитує російське Федеральне агентство морського та річкового транспорту, яке заявляє, що катамаран не мав необхідних документів.