У Грузії заарештований лідер протестів

Головний ініціатор масових акцій протесту з вимогою відставки прем’єр-міністра Грузії Ґіорґі Квірікашвілі і всього уряду, Звіад Куправа, засуджений до 14-денного тюремного увязнення за звинуваченням у дрібному хуліганстві та непокорі законним вимогам поліції. Опозиційні лідери вважають вирок щодо Куправи «політичною помстою влади».

Звіад Куправа – один з найактивніших прихильників колишнього президента Міхеїла Саакашвілі, лідер руху «Не вбий».

Поліція затримала Куправу зі ще трьома людьми вдень 11 червня на проспекті Руставелі на акції на підтримку батька одного з підлітків, убитих 1 грудня минулого року під час групової бійки школярів. Батько загиблого Заза Саралідзе вже кілька місяців вимагає розслідувати вбивство сина.

Демонстрації у Грузії почалися 31 травня на знак протесту проти вироку суду щодо двох юнаків, підозрюваних у вбивстві під час бійки у Тбілісі 16-річного Давида Саралідзе взимку минулого року. Як повідомляють ЗМІ, суд у Тбілісі виправдав одного з обвинувачених у вбивстві, а щодо другого перекваліфікував обвинувачення з умисного вбивства на спробу умисного вбивства. Водночас першого суд все одно визнав винним у вбивстві іншого загиблого тоді в бійці підлітка – Левана Дадунашвілі.

Фактично не було встановлено й доведено, хто убив Саралідзе, хоча обоє підозрюваних були засуджені – до 10 і 9 років позбавлення волі.

Заза Саралідзе, батько загиблого Давида, наполягав на тому, що й інші люди, крім двох підозрюваних, які потрапили до суду, несуть відповідальність за смерть його сина, але врятувалися від покарання, бо їхні родичі працювали в грузинській Генпрокуратурі.

Спочатку протестувальники закликали головного прокурора Грузії Іраклі Шотадзе піти у відставку, але після того, як Шотадзе це зробив, демонстранти посилили свої вимоги, вимагаючи відставки всього уряду.

Прем’єр-міністр Грузії Ґіорґі Квірікашвілі відмовився піти у відставку, але наказав провести нове розслідування вбивств. Парламент Грузії створив тимчасову слідчу комісію в справі про вбивство.