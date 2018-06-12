Одеська облрада затвердила складання мандата Марією Гайдар

Депутати Одеської обласної ради 12 червня затвердили рішення про складання депутатського мандата російським і українським політиком, радницею президента України Марією Гайдар. Це рішення підтримали 54 депутати Одеської облради.

Згідно з даними Одеської обласної виборчої комісії, місце Гайдар, яка була обрана по багатомандатному виборчому округу за списком Одеської територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» займе керівник медіа-холдингу «Думська» Юрій Басюк.

Марія Гайдар є дочкою російського політика та економіста Єгора Гайдара. Вона перебувала в опозиції до влади Путіна в своїй країні, а в середині липня 2015 року переїхала до Одеси, де була представлена як заступник тодішнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі. З цієї посади пішла в травні 2016 року.

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У жовтні 2015 року Гайдар стала депутатом Одеської облради, балотувалася від «Блоку Петра Порошенка «Солідарність».

У березні 2017 року президент України Петро Порошенко призначив її своїм радником з питань сільської медицини.