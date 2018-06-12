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12 Червень 2018, Київ 18:27
Новини | Політика

Азербайджан запросив Україну до участі в проекті «Південний газовий коридор» – зустріч президентів

Президент України Петро Порошенко і президент Азербайджану Ільхам Алієв під час зустрічі у Баку, 14 липня 2016 року

Президент Азербайджану запросив Україну до участі в проекті «Південний газовий коридор». Про це повідомила прес-служба президента України за підсумками зустрічі Петра Порошенка з його азербайджанським колегою 12 червня в Туреччині.

Повідомляється, що сторони обговорили питання поглиблення співпраці в енергетичній сфері та засвідчили готовність до подальшого розширення взаємовигідних відносин у тристоронньому форматі Україна-Азербайджан-Туреччина.

Петро Порошенко перебуває з робочим візитом в Туреччині для участі в церемонії запуску в експлуатацію Трансанатолійського газопроводу, який є частиною проекту «Південний газовий коридор».

За цим проектом природний газ із Каспійського басейну має транспортуватися до Європи через Туреччину в обхід Росії. Це диверсифікує джерела постачання газу і зменшити газову залежність Європи від Росії.

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