У Німеччині судять водія з України через смертельну ДТП – ЗМІ

У Німеччині судять водія вантажівки з України, якого звинувачують у наїзді на поліцейський автомобіль, унаслідок чого загинула співробітниця поліції. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на німецьке видання Bild.

Зазначається, що 49-річного далекобійника Валерія Ю. звинувачують у тому, що 27 грудня 2017 року він, перебуваючи за кермом вантажівки, наїхав на поліцейський автомобіль, унаслідок чого загинула 23-річна співробітниця поліції. Ще двоє поліцейських отримали тяжкі травми.

У день аварії в крові підсудного виявили неприпустимо високий вміст алкоголю – близько 2,6 проміле, йдеться в повідомленні.

Зауважується, що вантажівка врізалася в автомобіль зі швидкістю 71 кілометр на годину. Водій не загальмував, внаслідок чого вантажівка з розтрощеним авто проїхала ще близько 200 метрів.

Адвокат підсудного повідомив, що під час їзди його підзахисний випив багато знеболювальних таблеток через біль у стегнах. Але таблетки біль не вгамували. Згодом, послухавшись поради, разом з колегою-росіянином він випив горілки, зазначається у дописі.

«Валерій Ю. планував продовжити подорож наступного дня, але сів за кермо ввечері того ж дня, коли вживав алкоголь. Невдовзі після виїзду з майданчика для вантажівок сталася аварія», – йдеться у повідомленні.

У суді повідомили, що українцеві загрожує до 5 років позбавлення волі.

29 грудня у Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що за кермом вантажівки, яка 27 грудня у Німеччині поблизу кордону з Нідерландами протаранила патрульне авто, внаслідок чого загинула жінка-поліцейський, перебував громадянин України.