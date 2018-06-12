ЄСПЛ підтримав громадянку США, вислану з Росії

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення стягнути з Росії понад 14 тисяч євро компенсації за відмову надати дозвіл на проживання американській правозахисниці Дженніфер Гаспар у 2014 році.

В ЄСПЛ 12 червня оголосили, що дії міграційної служби Росії і російських судів порушили право на повагу до сімейного життя. «Заявниця не змогла жити в Росії разом зі своїм чоловіком і дитиною», – йдеться в постанові ЄСПЛ.

У суді оцінили в 12,5 тисяч євро моральну шкоду, завдану американці через те, що їй довелося жити в різних країнах окремо від чоловіка і дитини. Росія також повинна виплатити Гаспар 1 тисячу 600 євро компенсації за витрати під час судових розглядів у російських інстанціях.

Міграційна служба Росії відмовила Гаспар у дозволі на проживання в 2014 році, пославшись на висновок ФСБ, з яким їй не дали ознайомитися. Згодом стало відомо, що ФСБ визнала Гаспар «загрозою для нацбезпеки» Росії.

До того моменту вона жила в Росії понад десять років, була одружена з громадянином країни, адвокатом Іваном Павловим. Американка займалася, зокрема, консультаціями російських некомерційних організацій щодо отримання іноземних грантів.

На даний час Гаспар живе у Берліні зі своєю дитиною.