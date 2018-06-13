США звинувачують росіян у порушенні санкцій проти Сирії

Сполучені Штати Америки звинувачують п'ятьох співробітників російської корабельної компанії «Совфрахт» і трьох сирійців у постачанні Сирії авіаційного палива, що є порушенням американських санкцій.

Згідно з повідомленням на сайті Міністерства юстиції США, яке було оприлюднене 12 червня, цих вісьмох людей також звинувачують у відмиванні мільйонів доларів.

У відомстві заявляють, що Іван Окороков, Ілля Логінов, Карен Степанян, Олексій Конков, Людмила Шмелькова, представник сирійського підприємства Ясер Насер та інспектори сирійського порту Баніяс Фаріда і Габріель Битару використовували підставні компанії для доларових транзакцій.

У Міністерстві юстиції США наразі не інформують про місцеперебування підозрюваних, а також коли їм висунуть звинувачення.