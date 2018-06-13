Норвегія просить США розташувати більше морських піхотинців ближче до кордону з Росією 

Норвегія попросить Сполучені Штати більш ніж удвічі збільшити кількість американських морських піхотинців та розмістити їх ближче до кордону з Росією, що може викликати невдоволення Москви.

Про намір звернутися до США оголосили 12 червня міністри закордонних справ та оборони Норвегії.

Міністр закордонних справ Іне Еріксен Сурейде повідомила, що рішення про збільшення присутності американських військових має широку підтримку в парламенті та не передбачає створення постійної бази США. Осло попросить Вашингтон відправити 700 морських піхотинців з наступного року, сказала вона.

Згідно з планом, близько 330 американських морських піхотинців мають залишити Норвегію наприкінці цього року після того, як перший контингент прибув у січні 2017 року для підготовки до бойових дій у зимових умовах. Вони були першими представниками іноземних військ, які з часів Другої світової війни були розміщені в Норвегії, яка є членом НАТО.

Початкове рішення Осло про прийом морських піхотинців торік негативно було сприйнято Росією, яка заявила, що це погіршить двосторонні відносини з Осло та посилить напругу на північному фланзі НАТО.

Після анексії українського Кримського півострова в 2014 році серед європейських країн зросла стурбованість через дії Росії. Минулого тижня дев’ять країн, розташованих на східному фланзі НАТО, закликали до збільшення присутності військового альянсу в регіоні.