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13 Червень 2018, Київ 12:54
Новини | Міжнародні

НАБУ заявляє, що розслідує можливе незаконне збагачення заступника голови АП

Національне антикорупційне бюро України розслідує можливе незаконне збагачення заступника голови Адміністрації президента України. Про це журналістам програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та UA:Перший) повідомили в НАБУ.

«Починаючи з 15 лютого 2018 року, детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють досудове розслідування за фактом можливого незаконного збагачення заступника голови Адміністрації президента України. Усі матеріали і звернення з цієї теми, що надійшли після 15 лютого, долучаються до матеріалів вказаного кримінального провадження з метою їх перевірки в межах досудового розслідування за вказаним фактом, про що заявники повідомляються письмово», – заявили в НАБУ.

За даними ЗМІ, мова йде про Олексія Філатова, який обіймає посаду заступника голови Адміністрації президента з липня 2014 року. Він відповідає за правове забезпечення виконання конституційних функцій президента України, зокрема у галузі судоустрою, розробку та впровадження судової реформи, представництво президента України в судах.

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