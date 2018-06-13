У Кривому Розі військовий виграв суд проти перевізника через відмову в пільговому проїзді

У Кривому Розі учасник бойових дій на Донбасі, керівник місцевого осередку організації «Всеукраїнська спілка воїнів АТО» Сергій Бойко виграв суд проти компанії-перевізника, у маршрутному таксі якої військовослужбовцеві відмовлялись надавати безкоштовний проїзд. Розгляд справи відбувся в Жовтневому районному суді Кривого Рогу.

Суд ухвалив рішення про часткове задоволення позовної заяви військового щодо стягнення з перевізника суми морального відшкодування. Згідно з рішенням суду, це 2 тисячі гривень.

Як розповіла Радіо Свобода адвокат Олена Шафранова, яка представляла інтереси Сергія Бойка в суді, інцидент стався ще 2016 року, коли військовослужбовець разом з родиною їхав у маршрутці й водій відмовив йому в пільговому проїзді. Судовий процес тривав близько року, зазначила адвокат.

«Військовий разом з родиною повертались з сімейного свята додому, боєць оплатив проїзд за свою родину, а щодо себе – показав посвідчення учасника бойових дій. Водій відмовився його перевозити безкоштовно, сказав: «Я нічого не знаю. Виходьте разом з родиною». Сергію довелось вийти. Він склав акт про відмову в пільговому проїзді й уже наступного дня звернувся зі скаргою до мерії», – розповіла Олена Шафранова.

Вона повідомила, що чоловік звернувся до Центру безоплатної правової допомоги.

«Ми подали позов в суд в Одесі (за місцем реєстрації юридичної особи – перевізника), але справу було передано до суду в Кривому Розі (за місцем реєстрації позивача)», – сказала Шафранова.

За її словами, загалом учасник бойових дій на Донбасі вимагав від перевізника 10 тисяч гривень компенсації моральних збитків, однак суд присудив виплатити 2 тисячі гривень.

Згідно з ухвалою суду, перевізник може оскаржити рішення в апеляційній інстанції упродовж 30 днів.