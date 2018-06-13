Маріуполь готується прийняти військовий парад з нагоди Дня визволення

У Маріуполі триває підготовка до відзначення Дня визволення приазовського міста на Донеччині від підтримуваних Росією бойовиків. Ця дата припадає на 13 червня, але офіційні святкування відбудуться в суботу, 16 червня, повідомляє сайт міської ради Маріуполя.

«У рамках святкування Дня визволення Маріуполя відбудеться парад військової техніки, яка також 14 червня братиме участь в репетиції в вищевказаному місці (центр міста – ред.). Просимо городян зберігати спокій», – ідеться в повідомленні.

Також у рамках фестивалю «Вільний Маріуполь» відбудуться ярмарок майстрів, богатирський турнір, святковий концерт і фаєр-шоу. У концерті візьмуть участь ТНМК, Христина Соловій та інші виконавці.

9 травня 2014 року бойовики угруповання «ДНР» після невдалої спроби захопити будинок міського управління поліції закріпилися в будівлі, що належала «Промінвестбанку», в навчальному корпусі Приазовського державного технічного університету, а також контролювали прилеглий район. Вулицю вони перегороджували бетонними блоками, в підвалах тримали заручників, на яких заробляли, вимагаючи викупу у родичів утримуваних осіб.

Українські силовики, військові та добровольці відновили повний контроль над Маріуполем 13 червня 2014 року.