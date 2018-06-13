Європейський парламент підтримав надання Україні мільярда євро макрофінансової допомоги

Європейський парламент підтримав ініціативу надання наступної макрофінансової допомоги для України, яка передбачає виділення 1 мільярда євро.

За ініціативу проголосували 527 євродепутатів, проти – 124, утрималися – 29 парламентарів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода з Брюсселя.

Доповідачем з цього питання був польський європарламентар Ярослав Валенса.

Однією з головних умов надання Україні четвертої програми макрофінансової допомоги обсягом в 1 мільярд євро є продовження боротьби з корупцією, включаючи створення антикорупційного суду.

Загальний обсяг зобов’язань з надання Україні макрофінансової допомоги з боку ЄС на реалізацію реформ визначений у розмірі 12,8 мільярда євро, з них 2,8 мільярда вже було надано за попередніми програмами.

Як очікується, ця грошова допомога має сприяти стабілізації ослабленої української економіки та проведення реформ. Макрофінансова підтримка, як передбачається, буде використана українською владою протягом найближчих двох років.

Наступний крок – підписання меморандуму про взаєморозуміння між ЄС та Україною, далі ухвалення рішення у Верховній раді та остаточна підтримка виділення макрофінансової допомоги Радою ЄС.