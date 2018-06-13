Двоє українських військових поранені 13 червня на Донбасі – штаб

Двоє українських військових зазнали поранень 13 червня на Донбасі, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. Втрати бойовиків уточнюються, зазначили у штабі.

За даними українських військових, підтримувані Росією бойовики 14 разів порушували режим припинення вогню, з них дев’ять разів застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння великих калібрів.

Зокрема, зі 122-міліметрової артилерії, 120- та 82-міліметрових мінометів стріляли на Луганщині поблизу Новотошківського і Новозванівки, на Донеччині – біля населених пунктів Водяне і Талаківка, снайперський вогонь зафіксовано поблизу Красногорівки, повідомили у штабі ООС.

«Об’єднані сили відкривали вогонь у відповідь та подавляли вогневі точки ворога, зберігаючи положення наших підрозділів незмінними», – повідомляють українські військові.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» інформацію про перебіг бойових дій за 13 червня не повідомляли.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Сторони практично щодня звинувачують одна одну в його порушенні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.