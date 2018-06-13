У Дніпрі невідомі обписали написами «ДНР» авто координатора місцевого Майдану

У Дніпрі невідомі пошкодили авто координатора дніпровського Майдану, голови громадської організації «Майдан Січеслав-Дніпро» Віктора Романенка.

Як повідомив Радіо Свобода Віктор Романенко, зранку 13 червня його авто, припарковане біля будинку, адреса якого також є юридичною адресою громадської організації «Майдан Січеслав-Дніпро», було обписане білою фарбою написами «ДНР».

На місці події працювали вибухотехніки, ніяких вибухонебезпечних пристроїв та речовин не виявили.

Як розповів Віктор Романенко, він вважає цей інцидент пов’язаним зі своєю громадською діяльністю, зокрема, з антикорупційними розслідуваннями щодо державних структур, результати яких оприлюднили нещодавно.

«Не викликає сумнівів, що це – попередження. Напевно, буде й наступний крок. Зараз ми з’ясовуємо, що це таке відбувається місті. Я можу користуватись автівкою, але ж з таким написом ми не можемо їздити по місту. Можливо, таким чином мене намагаються нейтралізувати. У будь-якому разі, це перешкоджання громадській діяльності», – зауважив Віктор Романенко.

Факт пошкодження авто зафіксував Центральний районний відділ поліції Дніпра. Правоохоронці заявили, що вирішують питання про відкриття кримінального провадження.