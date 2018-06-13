МВС Росії: справи ГУЛАГу не знищують, а оцифровують

Міністерство внутрішніх справ Росії заявляє, що переводить в електронну форму тисячі справ репресованих у радянські часи, які опинилися в системі ГУЛАГу, а не знищує їх, як заявляли історики.

Міністерство поширило свою заяву 13 червня на сайті в рубриці «Спростування» приблизно через тиждень після того, як російські історики оголосили, що справи знищують.

«Вилучені з паперової картотеки (актуальної бази даних) після закінчення строків зберігання алфавітні картки в обов’язковому порядку переводяться в електронний вигляд, що забезпечує їх постійне зберігання», – заявляють у МВС Росії.

За словами істориків, справи містять ключову інформацію про людей, які опинилися в системі таборів, що існувала за радянських часів. Московський музей історії ГУЛАГу, що вважається головною експозицією радянської системи таборів, заявив на початку цього місяця, що дослідник Сергій Прудовський виявив директиву від 2014 року, що передбачає знищення справ репресованих.

Стурбованість істориків привернула увагу Ради з прав людини про президенті Росії, голова якої Михайло Федотов назвав такий крок «варварським».

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Занепокоєння у зв'язку з тим, що архівні справи можуть бути знищені, викликане тим, що російська влада намагається применшити жорстокість радянської системи таборів і репресій при Йосифі Сталіні.

Президент Росії Володимир Путін відкрито жалкував через розпад Радянського Союзу.

У радянські табори відправили 17 мільйонів людей, а на піку в 1930-х і 1940-х роках там перебували близько двох мільйонів людей.