На Донбасі поранені четверо українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 13 червня зазнали поранень четверо українських військових, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, на всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії, підтримувані Росією бойовики 33 рази порушували режим припинення вогню, з яких 11 разів застосували 122-міліметрову артилерію, 120- та 82-міліметрові міномети.

«На Луганщині, в районі населених пунктів Новотошківське, Новоолександрівка та Новозванівка, противник безрезультатно намагався витіснити наші підрозділи з вигідних оборонних позицій. На Горлівському напрямку інтенсивні бойові дії тривали переважно із застосуванням стрілецької зброї в районі населених пунктів Гладосове та Зайцеве. На Донецькому, в районі міста Авдіївка, ворог вдався до ведення вогню з мінометів. На Маріупольському напрямку активні бойові дії тривали в районі населених пунктів Талаківка та Водяне», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованні «ЛНР» повідомили про три обстріли з боку українських військових упродовж минулої доби.

В угрупованні «ДНР» ще не інформували про бойові дії 13 червня.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Сторони практично щодня звинувачують одна одну в його порушенні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.