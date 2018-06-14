Помер російський режисер, який очолював штаб Путіна

Помер російський режисер, депутат Держдуми Росії Станіслав Говорухін, який очолював штаб Володимира Путіна на виборах 2012 року. Про це 14 червня на засіданні російського парламенту оголосив спікер В'ячеслав Володін.

Говорухін, за словами Володіна, помер о 10:37 «у санаторії «Барвіха» після тяжкої і тривалої хвороби». Депутати вшанували пам'ять Говорухіна, який очолював комітет із культури, хвилиною мовчання.

Режисер народився в 1936 році в місті Березники Пермського краю. У 1961 році Говорухін вступив на режисерський факультет Всесоюзного державного інституту кінематографії. Після закінчення почав працювати на Одеській кіностудії, пізніше – режисером в кіноконцерну «Мосфільм».

Як актор Говорухін знявся майже в 30 картинах. Серед художніх фільмів, поставлених Говорухіним, широко відомі такі стрічки, як «Вертикаль», «Десять негренят», «Ворошиловський стрілок», «Благословіть жінку», «Місце зустрічі змінити не можна».

У 1985 році активно включився в політичну діяльність, був одним із активних учасників «перебудови», оголошеної тодішнім лідером СРСР Михайлом Горбачовим. У документальному фільмі «Так жити не можна» (1990) жорстко висвітлив проблеми радянської дійсності: злидні, злочинність і кризу державної системи.

Починаючи з 1993 року, обирався до Держдуми всіх скликань. Активно підтримував політику Путіна щодо Криму і Донбасу.

У травні 2017 року СБУ повідомила, що заборонила Говорухіну в'їзд в Україну.