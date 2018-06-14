Російські танкісти проводять навчання поблизу окупованого Сімферополя

Екіпажі танкових рот проводять поблизу окупованого Сімферополя військові навчання Чорноморського флоту Росії, повідомляє 14 червня сайт Крим.Реалії з посиланням на відділ інформаційного забезпечення флоту.

«Екіпажі танків Т-72Б3 приступили до виконання завдань у складі танкових рот, а екіпажі БТР-82 продовжують відпрацювання одиночних дій при веденні бою. Ці заходи є обов'язковим елементом підготовки екіпажів бойових машин і проводяться як у денний, так і в нічний час доби на полігонах в районі постійного пункту базування з'єднання в селі Перевальне», – йдеться в повідомленні.

6 червня на півострові розпочалися військові навчання за участю Чорноморського флоту Росії, систем протиповітряної оборони і льотчиків штурмової авіації.

У 2018 році в районі мису Фіолент у Севастополі заступили на бойове чергування російські зенітні ракетні комплекси протиповітряної оборони С-400 «Тріумф».

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових в Криму називають незаконними.