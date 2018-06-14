У Сербії безвісти зник журналіст, який досліджував вбивство лідера косовських сербів

У Сербії безвісти зник незалежний журналіст Стефан Цветкович. Це сталося минулої ночі в місті Вршац, що неподалік Белграда, повідомили місцеві правоохоронці.

Представник МВС заявив, що поліція виявила машину журналіста з увімкненим двигуном та його годинник.

Цветкович кілька разів заявляв, що йому погрожують невідомі. Він переважно писав про причетність політичних діячів до корупційних скандалів.

Останнім часом журналіст досліджував вбивство лідера косовських сербів Олівера Івановича, що було скоєне в січні. Після перебування в Косові Цветкович стверджував, що вбивцям заплатили 40 тисяч євро, не уточнюючи, хто замовив та хто скоїв замах.

Журналістські організації вимагають від влади Сербії якомога швидше розслідувати, що сталося з журналістом.