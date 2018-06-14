Антикорупційні органи мають перебрати функції у решти силовиків – Мінґареллі

Нові антикорупційні органи мають перебрати функції у решти силових відомств, і це є «передумовою верховенства права в Україні», заявив голова Представництва ЄС в Україні Юґ Мінґареллі 14 червня на конференції Консультативної місії ЄС в Україні про реформування правоохоронної системи держави.

«Верховенство права – головне, над чим ми працюємо, підтримуючи Україну. Це запорука розвитку держави в усіх сферах. Наприклад, розбудова Державного бюро розслідувань – основа довіри українського суспільства до держави. ДБР має перебрати функції, невластиві СБУ. Зрештою, в СБУ мають лишитися тільки функції захисту державної таємниці та національної безпеки, а також протидія тероризму», – вказав представник ЄС.

Мінґареллі додав, що мета ДБР та інших правоохоронних органів – не лише боротьба з топ-корупцією, а й відновлення довіри суспільства до держави.

Зі свого боку, заступник голови СБУ Павло Демчина наголосив, що його відомство втратило право розслідувати, зокрема, економічні злочини. Але він наполягає на тому, щоб економічні підрозділи СБУ продовжували діяти, щоб викривати такі злочини і передавати далі, відповідно до підслідності.

Ухвалений Верховною Радою та підписаний президентом України закон «Про Вищий антикорупційний суд» 14 червня набрав чинності. Ухвалення закону про антикорупційний суд домагалися від України її західні партнери, воно було однією з умов продовження співпраці Києва з Міжнародним валютним фондом. Країни Заходу також вимагають перерозподілу функцій між новоствореними і традиційними силовими відомствами.