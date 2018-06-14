Більшість українців не вірять в успіх реформ – опитування

Більшість опитаних соціологами українців (60,5%) не вірять в успіх реформ в Україні, при цьому першочерговими вважають антикорупційну, пенсійну і реформу охорони здоров’я, свідчать результати дослідження, проведеного фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» спільно із соціологічною службою Центру Разумкова.

Згідно з опитуванням, результати якого були презентовані на форумі у Києві, 35% українців загалом вірять в успіх українських реформ, при цьому 29% із них мають сумніви в цьому питанні.

Водночас майже 61% респондентів загалом не вірять в успіх реформ, але 38% із них усе-таки мають певні сподівання.

Головним рушієм необхідних реформ в Україні опитані вважають уряд, населення, громадські організації, волонтерів, країни Заходу, Міжнародний валютний фонд та президента.

Водночас гальмом проведення реформ у країні респонденти називають олігархів, бюрократію та чиновників, уряд, президента та політичні сили, які входять до коаліції більшості у Верховній Раді.

Також 62% опитаних відповіли, що не готові терпіти матеріальні труднощі у зв’язку з реформами.

Першочерговими реформами в Україні опитані вважають антикорупційну (58%), охорони здоров’я (47%), пенсійну та реформу системи соціального захисту (44%), реформу органів правопорядку (32%), вважають за необхідне люстрацію чиновників (29%) і реформування армії (22%).

Соціологічне дослідження було проведене з 19 по 25 травня 2018 року в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.