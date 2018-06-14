Пластикові пляшки, жерстяні банки, скло, папір українські студенти перетворили в арт-об’єкти

Українські студенти з різних міст України презентували у Львові мистецькі вироби, виготовлені із вторинної сировини. Майбутні дизайнери використали 700 пластикових пляшок, 10 кілограмів скла, близько 1000 жерстяних банок, 25 кілограмів металу, макулатури і створили арт-об’єкти, які можуть стати частиною інтер’єру у помешканні чи офісі, а також виготовили з пластикових відходів жіночі прикраси.

«Я зробила мою роботу з дерева, фарби, поліетилену, пластику. Хотіла привернути увагу суспільства до проблеми сортування сміття. Ми щодня робимо вибір, як сортувати сміття, як викидати. Власне, робимо це руками. Рука, яку я створила, символізує прохання до людей берегти природу», – каже студентка Лілія Неневоля.

Головна мета митців і організаторів виставки – привернути увагу до проблеми роздільного збору і переробки сміття. Кожен мистецький виріб не просто виготовлений із вторинної сировини, але несе екологічний смисл і закликає людей сортувати сміття, а також демонструє те, що на сьогодні для України важливо переробляти сміття, бо з відходів можна робити корисні речі.

«Лелека є символом України і я хотіла привернути увагу до екологічної ситуації в Україні. Все виготовлено з пластикових пляшок, металевих банок, все тут побутові відходи. Я хотіла показати, як нафтопродукти забруднюють водні ресурси, як несвідомо ставляться люди до сортування сміття, яке ще можна було б використати», – говорить студентка Аліна Волобуєва.

Мистецькі вироби презентовано у рамках екологічного проекту «Друге життя» у музеї «Львіварня».

За даними експертів-екологів, щороку українці продукують близько 14 мільйонів тон сміття, в середньому 350 кілограмів – одна людина. Лише 5% відходів у державі переробляється. У країнах Європи, для порівняння, переробляють 40% відходів.