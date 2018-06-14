Четверо дітей поранені в результаті вибуху у Києві – поліція

Сьогодні, 14 червня, у Святошинському районі Києва стався вибух в припаркованому автомобілі, в результаті якого четверо дітей отримали поранення та були госпіталізовані, двоє з них – у важкому стані.

Як повідомляють в головному управлінні Національної поліції у Києві, подія сталася о 16:40 на вулиці Чорнобильській.

За попередньою версією правоохоронців, у дворі будинку гуляли діти, які в салоні автомобіля знайшли невідомий предмет, схожий на коробку. Коли діти спробували її відкрити, стався вибух. У результаті 5-річний хлопчик, 11-річна та двоє 8-річних дівчат отримали травми та були доставлені до лікарні для надання необхідної медичної допомоги. Двоє дітей – у тяжкому стані, зазначили правоохоронці.

На місці події працюють слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом столичної поліції і вибухотехніки.

Поліцейські ретельно обстежують територію навколо місця події, опитують свідків та очевидців інциденту. Правоохоронці встановлюють власника машини та всі додаткові обставини трагічного випадку. Експерти вилучають з місця фрагменти, які направлять на проведення експертизи.

Розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України, повідомляють в київському управлінні Національної поліції.