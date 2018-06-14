Бойовики 10 разів відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі упродовж доби 14 червня підтримувані Росією бойовики 10 разів порушували режим припинення вогню, з них шість разів – із забороненого Мінськими домовленостями великокаліберного озброєння, повідомляють у штабі Операції об’єднаних сил. Загиблих і поранених серед українських військовослужбовців немає, втрати противника уточнюють, повідомили у вечірньому зведенні.

За цими даними, 120- та 82-міліметрові міномети були вкотре застосовані на Луганщині поблизу населених пунктів Новотошківське та Новотроїцьке, із важкого озброєння бойовики стріляли і на Донеччині, поблизу Водяного та Богданівки.

«Активні дії противника були відмічені на Маріупольському напрямку. Лебединське противник намагався атакувати під прикриттям 122-міліметрової артилерії та мінометів 120-го калібру», – повідомили у штабі і зазначили, що Об’єднані сили відкривали вогонь у відповідь та подавляли вогневі точки ворога, зберігаючи положення українських підрозділів незмінними.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілі села Петрівського на південь від Донецька. Інформація від контрольованих Росією адміністрацій в Луганську наразі недоступна.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Сторони практично щодня звинувачують одна одну в його порушенні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.