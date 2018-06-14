Генпрокурор Нью-Йорка судиться із благодійним фондом Трампа

Генпрокурор штату Нью-Йорк заявила, що подала до суду на приватний благодійний фонд президента США Дональда Трампа, звинувачуючи його у «постійних незаконних діях».

У судовому процесі, оголошеному Барбарою Андервуд 14 червня, стверджується, що фонд Трампа порушив державний і федеральний закони, використовуючи деякі активи, щоб сплатити юридичні зобов’язання Трампа та підтримати його президентську кампанію.

Цей позов спрямований на ліквідацію благодійного фонду в Нью-Йорку.

Трамп назвав судовий процес «смішним», підступністю «підлих демократів з Нью-Йорку» і заявив у Twitter: «Я не піду на поступки в цій справі!»

Цей процес є останнім з числа правових проблем для Трампа та його партнерів, кількість яких зростає.

Кримінальне розслідування, яке очолює спецпрокурор США Роберт Мюллер, досліджує взаємодію між співробітниками Трампа та російськими чиновниками. Серед тих, хто був обвинувачений, колишній менеджер кампанії Трампа та його перший радник із національної безпеки.

Трамп також стикається з наклепом та іншими цивільними позовами від двох жінок, які стверджують, що вони мали справи з Трампом, перш ніж він став президентом, і їм було виплачено багато грошей, щоб вони не розкривали цю інформацію.