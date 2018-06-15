Удар із безпілотника США поцілив у ватажка талібів Пакистану – Пентагон

Чиновники Пентагона стверджують, що удар з американського безпілотника поцілив у лідера пакистанських талібів, який перебував в афганській провінції біля кордону з Пакистаном. За непідтвердженими повідомленнями місцевих жителів, цей чоловік, мулла Маулана Фазлулла, був убитий.

Американські військові представники 14 червня заявили в засобах інформації, що подія сталася 13 червня в провінції Кунар, але про успішність операції не говорили.

На думку пакистанських чиновників, Фазлулла, якому понад 40 років, сховався в Афганістані після того, як визнана «терористичною» організація «Техрік-е-Талібан» був вигнана з Пакистану внаслідок військової операції.

Влада Пакистану вважає цю організацію причетною до нападу на армійську школу в Пешаварі в грудні 2014 року, тоді загинули 150 людей. Пакистанських талібів звинувачують також у замаху в жовтні 2012 року на Малалу Юсафзай, яка згодом отримала Нобелівську премію і стала глобальним символом боротьби за освіту дівчат.