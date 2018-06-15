На Донбасі загинули двоє, поранені шестеро українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 14 червня загинули двоє українських військових, ще шестеро були поранені, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 33 обстріли, 15 разів застосовувавши заборонені мінськими домовленостями міномети калібрів 120 і 82 міліметри та п’ять разів – артилерію калібру 122 міліметри.

«На Луганському напрямку бої не припиняються поблизу селищ Новотошківське та Оріхове. На Горлівському напрямку найактивніше бойові дії тривали в районах населених пунктів Троїцьке, Луганське та Південне. На Донецькому напрямку – в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Новотроїцьке та Богданівка. На Маріупольському напрямку інтенсивні бої тривали в районах населених пунктів Водяне та Лебединське», – ідеться в повідомленні.

В угрупованні «ДНР» заявили, що українські військові вдень 14 червня з мінометів обстріляли село Петрівське на південь від Донецька, про потерпілих не повідомляють.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинувачують у чотирьох обстрілах упродовж минулої доби.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Сторони практично щодня звинувачують одна одну в його порушенні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.