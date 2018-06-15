Росія та Саудівська Аравія домовилися разом «балансувати ринок» нафти

Росія та Саудівська Аравія повідомили про домовленість про розширення співпраці на ринках нафти та газу. Це сталося після того, як ці країни об’єдналися в межах угоди між членами і нечленами ОПЕК (Організації країн-експортерів нафти), яка допомогла збільшити ціни на нафту.

За офіційними даними, президент Росії Володимир Путін та саудівський принц-мусульманин Мухаммад бін Салман, а також міністри енергетики обох країн провели переговори в Москві 14 червня, перед початком першого матчу чемпіонату світу з футболу.

Міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх та його російський колега Олександр Новак вказали у спільній заяві, що два найбільші виробники нафти в світі продовжуть свої зусилля з управління ринком, прагнучи «до збалансованого ринку, який підтримується надійною та достатньою пропозицією».

Угода 2016 року про заморожування видобутку нафти була укладена в умовах різкого падіння цін на нафту, що спричинило економічний спад у нафтовидобувних країнах. На початку 2016 року котирування нафти впали нижче 30 доларів за барель. Але після відновлення і стабілізації в 2017 році на рівні близько 50 доларів за барель у цьому році вони підскочили до майже 80 доларів.

Очікується, що наступна зустріч ОПЕК відбудеться 22 червня у Відні, а Росія, Казахстан та іншими партнери, які не є членами ОПЕК, приєднаються до переговорів наступного дня.