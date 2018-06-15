Поліція: щодо російського дипломата склали рапорт за водіння «з ознаками алкогольного сп’яніння»

Українська поліція склала рапорт щодо російського дипломата, який у Києві кермував автомобілем «з явними ознаками алкогольного сп'яніння», повідомили Радіо Свобода в прес-службі патрульної поліції.

«Екіпаж патрульної поліції отримав орієнтування, що водій автомобіля, ймовірно, має ознаки алкогольного сп’яніння. Його зупинили. Стосовно нього склали рапорт, який передадуть до Міністерства закордонних справ для ухвалення рішення. Водій цього транспортного засобу користується дипломатичним імунітетом», – розповіли Радіо Свобода в прес-службі патрульної поліції.

Правоохоронці уточнили, що чоловік відмовився від тесту на драгері, а також у лікаря-нарколога.

За словами журналістки Олени Лунькової, яка повідомляла про інцидент у ніч на 15 червня, мова йде про керівника консульського відділу посольства Росії в Україні Івана Заворіна.