Локальні дощі та спека. Синоптики розповіли про погоду на вихідні

Українські та закордонні синоптики обіцяють теплу або спекотну погоду впродовж вихідних на всій території України, опади будуть переважно локальними.

Як вказує синоптик Наталка Діденко, «центральні області, Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Південь (але не південний схід) – короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи, град та шквалисте посилення вітру».

«Захід може передихнути – без істотних опадів, лише подекуди локальних трохи дощів.

Луганщина, Донеччина, більшість Запоріжжя – сухо, сонячно, спекотно.

Житомирщина – без істотних опадів. Київщина –місцями локальні дощі, гроза, 50/50.

Увечері в суботу на Вінниччині, у південних районах Кіровоградської області, в Криму, на Одещині та частині Миколаївщини – сильні зливи та шквали.

Температура повітря 16 червня найнижча на Заході – +23 +27 градусів. Загалом +25 +30 градусів. На Півдні та Сході +28 +34 градуси», – інформує фахівець.

Неділя, за даними Діденко, буде ще спекотнішою – від +25 +30 градусів на більшій частині території України до +30 +34 на південному сході.

«На Заході, в Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській областях, районах Кропивницького, на Одещині та в Криму – грозові дощі, ймовірні локально зливи, град та шквалисте посилення вітру. На Сході, в Сумській області, на Полтавщині, в районах Дніпра, на Миколаївщині, Херсонщині та Запоріжжі – переважно без опадів», – вказує Діденко.

«У Києві у суботу переважатиме сонце, ймовірність локальних періодичних грозових дощів десь 40–50%. У неділю в столиці ймовірність дощів збільшиться. Температура повітря вихідними в Києві +27, +28 градусів», – додала синоптик.

Незначну кількість опадів обіцяють на вихідні західні погодні сервери, такі, як сайт Норвезького метеорологічного інституту (yr.no) чи американський wunderground.com. Спекотну погоду їхні фахівці чекають на півдні та сході України, помірніше тепло – в центрі й на півночі, найбільше прохолоди – на заході.