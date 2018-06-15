На Донбасі внаслідок обстрілів цього року загинули 29 цивільних, поранені 109 – Гуґ

З початку 2018 року внаслідок бойових дій на Донбасі загинули 29 цивільних, поранення отримали 109 людей, повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Александр Гуґ.

За його словами, лише протягом тижня 8-15 червня через обстріли на Донбасі постраждали дев’ять цивільних осіб.

«Ми продовжуємо підтверджувати випадки поранень цивільного населення. За цей тиждень поранення отримали дев’ять цивільних осіб. А загалом від початку року ми констатували 109 поранених цивільних, 29 людей загинули», – повідомив Гуґ.

Також, за його даними, за другий тиждень червня місія ОБСЄ зафіксувала дев’ять тисяч випадків порушення режиму припинення вогню. Усього з початку своєї роботи на Донбасі (з вересня 2015 року) СММ зафіксувала 846 649 випадків обстрілів, констатував Александр Гуґ.

На його переконання, необхідне термінове розведення сил і формувань.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.