Трамп оголосив про запровадження мит на китайські товари

Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про запровадження мит на китайські товари, повідомляє Reuters.

Згідно із повідомленням, Дональд Трамп оголосив про введення 25-відсоткового мита на товари з Китаю. Передбачається, що мита будуть застосовані щодо товарів на суму 50 мільярдів доларів. Крім того, США можуть ввести додаткові збори, якщо Пекін піде на заходи у відповідь.

За словами Трампа, до переліку, на який поширюватимуться мита, входять товари з китайського стратегічного плану «Зроблено в Китаї 2025», який був прийнятий для посилення позицій Пекіна у високотехнологічних галузях для подальшого економічного зростання. Вашингтон вважає, що це зашкодить економічному зростанню США та інших країн.

Директор Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард заявила, що нові мита США можуть становити ризик для світової торгівлі.