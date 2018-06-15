МЗС вимагає від Росії допустити лікарів до ув’язненого Балуха – Беца

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії допустити до незаконно ув’язненого в анексованому Криму українця Володимира Балуха українських або міжнародних лікарів, повідомила речниця МЗС України Мар’яна Беца у мікроблозі Twitter.

«Чи є межа російському цинізму? Політв'язень Балух в критичному стані. Час пішов на дні. В цей час окупант незаконно продовжує його арешт», – заявила Беца.

«Вимагаємо допустити до політв’язня Балуха українських або міжнародних лікарів. Вимагаємо від РФ його негайного звільнення», – наголосила речниця МЗС.

Сьогодні, 15 червня, підконтрольний Кремлю Роздольненський суд продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою українському активісту Володимиру Балуху до 14 серпня. Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Дата наступного судового засідання – 22 червня о 15:00.

Під час судового засідання Володимиру Балуху стало зле. Приїхала швидка допомога, лікарі зробили укол, однак стан Балуха не покращився.

Балух продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня 2018 року.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Суд у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4600 гривень).

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, розташований на подвір’ї його будинку.