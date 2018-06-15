Роналду отримав два роки умовно за ухиляння від сплати податків – ЗМІ

Форвард іспанського «Реала» та збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду уклав угоду з іспанським слідством, погодившись на два роки умовного ув’язнення та штраф у 18,8 мільйона євро за ухилення від сплати податків, повідомляє El Mundo.

Як зазначає видання, згідно з іспанськими законами, умовний термін може стати реальним, якщо гравець мадридського «Реалу» порушить закон протягом двох років відбування покарання.

Іспанська податкова виявила, що Роналду в 2011-2014 роках не заплатив 14,8 мільйона євро в податків, після чого проти футболіста відкрили справу. Йому загрожувало до п’яти років в’язниці.

Роналду наполягав, що не порушував закону й не намагався ухилитися від сплати податків.