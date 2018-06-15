У Запоріжжі суд відновив розгляд справи про повернення титано-магнієвого комбінату державі

Колегія суддів Господарського суду Запорізької області 15 червня поновила розгляд справи про повернення до сфери державного управління «Запорізького титано-магнієвого комбінату» («ЗТМК»), який за президентства Віктора Януковича перейшов під контроль олігарха Дмитра Фірташа.

Представники кіпрської компанії-відповідача «Толексіс Трейдінг Лімітед», для вручення позову якій було оголошено перерву в розгляді справи, на засідання не з’явилися. Як повідомив під час суду прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, позовні документи представникам компанії намагалися вручити через міжнародні правові інституції, однак кіпрські органи юстиції не змогли знайти відповідача за місцем його юридичної реєстрації.

Також під час засідання прокурор клопотав про повторне оголошення перерви у розгляді справи для нової спроби виклику представників «Толексіс Трейдінг Лімітед», зокрема направлення уточнених позовних вимог. Втім, колегія суддів клопотання відхилила, заявивши, що вважає достатніми вжиті заходи для інформування компанії-відповідача.

Захисницею ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», який є одним з відповідачів у справі, під час засідання було заявлено клопотання про призупинення розгляду справи через розгляд у Заводському районному суді Запоріжжя справи щодо директора комбінату Володимира Сивака, якого НАБУ підозрює в розкраданні 492 мільйонів гривень. Це клопотання суд також відхилив.

За результатами підготовчого засідання колегія суддів Господарського суду Запорізької області призначила розгляд справи по суті на 27 червня.

У жовтні 2017 року суд призупинив розгляд справи для перекладу Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою позову і вручення його через міжнародні правові інституції кіпрській компанії-відповідачу «Толексіс Трейдінг Лімітед».

28 березня 2017 року Донецький апеляційний господарський суд (який нині базується у Харкові) задовольнив апеляційну скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на рішення Господарського суду Запорізької області повернути без розгляду справу щодо розірвання договору заснування товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» («ЗТМК») і повернення комбінату повністю до сфери державного управління. Таким чином колегія суддів ухвалила рішення повернути справу на розгляд до Господарського суду Запорізької області.

Прокурори подали скаргу в Донецький апеляційний господарський суд (розташований в Харкові) через те, що 14 лютого Господарський суд Запорізької області (куди справа потрапила з Господарського суду Києва – ред.) вирішив повернути позов без розгляду із формулюванням «у зв’язку з не зазначенням у ньому обставин, на яких ґрунтується позовна вимога».

У ході засідання представники бізнесу («ЗТМК») намагалися відтермінувати розгляд справи. Вони заявили про необхідність відкладення розгляду через неналежне інформування кіпрської «Толексіс Трейдінг Лімітед», яка залучена до справи як третя особа. Проте суд клопотання відхилив.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура тричі подавала позов у справі «ЗТМК» до Господарського суду Києва через невиконання інвестором (компанією з орбіти Дмитра Фірташа) взятих на себе зобов’язань. Останній раз – 25 січня. Перед тим цей суд двічі відмовився розглядати справу, мотивувавши це тим, що представники САП не надали доказів сплати судового збору.

«Запорізький титано-магнієвий комбінат» було створено у 2013 році державою в особі Фонду державного майна України (володіє 51% статутного капіталу) та компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» (49%), яка входить до групи компаній Group DF Дмитра Фірташа.

ЗТМК – єдиний в Україні та Європі виробник металевого губчастого титану.