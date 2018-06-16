У зоні бойових дій на Донбасі 15 червня Збройні сили України не зазнали втрат, хоча бойові дії тривали із загостренням на окремих напрямках, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 36 обстрілів, 9 разів застосувавши важке озброєння.

«Противник вкотре зірвав розведення військ в районі Станиці Луганської, відкривши вогонь зі стрілецької зброї. В районі населеного пункту Новотошківське ворог припинив спроби оволодіння позиціями наших військ…Часткового загострення ситуація набувала на Маріупольському напрямку», – йдеться в повідомленні.

Бойовики на захоплених територіях у Луганській та Донецькій областях через свої інтернет-ресурси звинувачують українських військових у обстрілі Горлівки та Голубівки (Кіровська).

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Сторони практично щодня звинувачують одна одну в його порушенні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.