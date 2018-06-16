Україна наполягає на повному та безумовному виведенні військ Росії з Молдови – МЗС

Україна послідовно підтримує позицію уряду Молдови щодо необхідності повного та безумовного виведення російських військ з території країни, відповідно до рішень Стамбульського саміту ОБСЄ 1999 року. Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства України напередодні планованого розгляду Генасамблеєю ООН резолюції про виведення російських військ з Молдови.

У відомстві вказують, що 14 червня відбулося «несанкціоноване переміщення» військової техніки та озброєння групи російських військ у Придністровському регіоні Молдови в супроводі «правоохоронних органів невизнаного утворення».

Днями молдовська сторона повідомила, що неподалік від українського кордону за маршрутом Тирасполь – Рибниця, була помічена колона автомобілів Росії з різними типами військової та бронетанкової техніки у так званій «зоні безпеки», де перебувати заборонено. Сепаратистська влада Придністров’я заперечила причетність до переміщення військової техніки.

Міністр закордонних справ Молдови Тудор Уляновський у п’ятницю повідомив, що Генасамблея ООН 22 червня розгляне резолюцію про виведення російських військ з території Республіки Молдова.

Переважно російськомовний регіон Придністров’я ще в радянські часи, в 1990 році, односторонньо проголосив «незалежність» від решти Молдови. Самопроголошеної «незалежності» Придністров’я не визнав ніхто у світі, хоча регіон має істотну підтримку Росії – політичну, економічну і військову.

Після нетривалої війни 1992 року, в якій загинуло близько 1200 людей, Кишинів остаточно втратив контроль над цим регіоном країни. У тій війні на боці сепаратистів узяли участь окремі бійці й цілі підрозділи й частини російської армії зі своїм озброєнням і бойовою технікою.

1992 року за двосторонньою російсько-молдовською угодою на адмінмежі між Придністров’ям і рештою Молдови була започаткована миротворча операція з участю російських і молдовських військ, а також збройних формувань.

Росія ще на саміті ОБСЄ 1999 року у Стамбулі взяла на себе обіцянку вивести свої війська з Придністров’я до 2002 року, але не виконала її.