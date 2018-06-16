Князєв: повідомлення про мінування в Україні надходять із Росії

Голова Національної поліції України Сергій Князєв заявляє, що повідомлення про мінування місць масового скупчення людей у різних містах України останнім часом надходять із Росії.

Як сказав він на брифінгу, перебуваючи в Харкові, українська кіберполіція достеменно встановила місця перебування авторів таких повідомлень, що надходять від російських провайдерів.

За його словами, відкрита низка кримінальних проваджень, але ефективний результат буде тоді, коли вдасться притягти до кримінальної відповідальності винних, які перебувають за кордоном.

Чільник поліції нагадав, що існує процедура заочного розслідування, тому принаймні в розслідуванні процедурних перешкод не буде, «в тому числі стосовно російської влади, яка не реагує на те, що відбувається».

Князєв додав, що впродовж червня надходять повідомлення про мінування в Україні місць масового скупчення людей: кінотеатрів, бізнес-центрів, – у тому числі в Харкові, але найбільше постраждав від цього Львів. Він наголосив, що псевдомінування мають масовий характер: іноді поліція отримує повідомлення про «мінування» кожні 2–3 години – і в усіх випадках реагує на них як на реальність, бо головним завданням є убезпечити людей.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на цьому ж брифінгу сказав, що, за даними слідства, псевдомінери обирають об’єкти випадково, і єдине, що їх об’єднує, – це все місця масового скупчення людей. «Беруть де-небудь у Краснодарі (в Росії – ред.) харківський довідник «Золоті сторінки», відкривають розділ «бізнес-центри» і беруть перші п’ять», – сказав Аваков.

У Харкові з 5 червня правоохоронним органам щодня надходили повідомлення про мінування одних і тих самих п’яти бізнес-центрів – загалом понад 20. Жодне з них не підтвердилося. Такі самі випадки псевдомінування місць масового скупчення людей були зафіксовані останнім часом також у Львові й Києві.

Повідомлення про нібито мінування публічних місць – торговельних центрів, вокзалів, станцій метро – у згаданих та інших містах почастішали в Україні останніми роками. Жодне з таких повідомлень не підтвердилося. Українські силовики вже й раніше заявляли, що принаймні частина таких анонімних телефонних дзвінків надійшла з Росії, а також із окупованих територій Донбасу і Криму.