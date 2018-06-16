Афганістан: принаймні 25 людей загинули від вибуху в час святкового перемир’я з талібами

В Афганістані принаймні 25 людей загинули внаслідок вибуху, який влаштував смертник у час перемир’я з рухом «Талібан» у святковий для мусульман час.

Відповідальність за вибух у провінції Нанґаргар на сході країни взяло екстремістське угруповання «Ісламська держава», для якого ця провінція є головною базою в Афганістані.

Смертник підірвав себе на зібранні представників урядових збройних сил і бойовиків ісламістського руху «Талібан», які разом святкували свято Ід-аль-Фітр, закінчення священного місяця рамадана, з нагоди чого обидві ворожі між собою сторони оголосили перемир’я.

Унаслідок вибуху також поранені принаймні 54 людини, дехто з них перебуває у критичному стані, і число загиблих іще може зрости. Наразі не ясно, скільки серед загиблих і поранених урядових військових, а скільки талібів.

Вибух був влаштований приблизно в той самий час, як у столиці Кабулі президент Афганістану Ашраф Гані виступав на телебаченні з оголошенням, що влада країни продовжує оголошене нею раніше перемир’я.

Як сказав Гані, подробиці щодо цього продовження оголосять пізніше, а тим часом він наказує силовикам країни залишатися на оборонних позиціях. Перемир’я, яке уряд оголосив щодо талібів 12 червня і яке не стосується угруповання «Ісламська держава» і мережі «Аль-Каїда», за первісним планом мало закінчитися у вівторок, 19 червня.

Президент також заявив, що готовий обговорювати вимоги талібів, зокрема, щодо статусу іноземних військ в Афганістані на майбутнє, а тим часом обіцяє протягом перемир’я надавати медичну допомогу пораненим талібам, а ув’язненим членам цього руху дозволити зустрічі з рідними.

Гані також закликав рух «Талібан» і собі продовжити оголошене ним перемир’я, що має завершитися в неділю, 17 червня.

Таліби несподівано оголосили таке перемир’я зі свого боку з нагоди свята Ід-аль-Фітр попереднього дня, 15 червня, на триденний термін, і десятки талібів, здавши зброю на околицях Кабула на в’їздах до міста, ввійшли до столиці, щоб разом із урядовими силами відсвяткувати це одне з головних мусульманських свят. За повідомленнями, того дня з талібами зустрівся міністр внутрішніх справ Афганістану Ваїс Ахмад Бармак.

Схожі зустрічі протиборчих сторін відбуваються і в інших місцях Афганістану. На фотографіях і відеозаписах, які оприлюднюють у соцмережах, видно, як урядові силовики і таліби обіймаються й вітають одне одного зі святом у різних провінціях країни.

За повідомленнями, наразі це перемир’я ніде не було порушене.

Рух «Талібан», що виступає проти нинішнього союзного зі США уряду Афганістану, незважаючи на всі намагання афганських силовиків за підтримки США, досі контролює значні частини території Афганістану.