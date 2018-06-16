У столиці Росії авто травмувало вісім людей, серед них громадянку України

У столиці Росії Москві, де відбуваються матчі Чемпіонату світу з футболу, автомашина таксі наїхала на перехожих на хіднику в центрі міста, внаслідок чого потерпіли вісім людей, серед них громадянка України.

Травму громадянки України, про яку раніше російські ЗМІ повідомляли неофіційно, з посиланням на неназвані «джерела», підтвердив департамент охорони здоров’я Москви.

Наразі не уточнюють, у якому вона стані. За повідомленнями, шпиталізували після наїзду п’ять осіб, із яких одна жінка перебуває у стані середньої тяжкості (без уточнень, хто це), решта потерпіли легко.

Також, за повідомленнями, серед потерпілих дві громадянки Мексики.

Російські засоби інформації, посилаючись на силові структури, повідомляють, що водій машини – громадянин Киргизстану, який жив і працював у Москві водієм легально, лише не мав акредитації на під’їзд до стадіонів, де відбуваються матчі чемпіонату. За цими повідомленнями, алкоголю в його крові не було, а сам водій признався, що на мить задрімав, стоячи у пробці, і випадково натиснув на газ і повернув кермо, так що авто вискочило на хідник.

Водія затримали, поліція порушила кримінальну справу за статтею про порушення правил дорожнього руху і експлуатації транспортних засобів, мовиться в повідомленнях.