Капітан «Шахтаря» переходить в італійський клуб – ЗМІ

Капітан українського футбольного клубу «Шахтар» захисник Даріо Срна погодився перейти в італійський клуб клуб «Кальярі, який виступає у Серії А, повідомляє Gianlucadimarzio.com.

Вже наступного тижня 36-річний хорват пройде медогляд в «Кальярі». У минулому сезоні ця команда посіла 16-е місце в Серії А.

Контракт футболіста із «Шахтарем» закінчується 30 червня. За даними ЗМІ, «Шахтар» не збирався продовжувати контракт зі своїм капітаном.

Даріо Срна виступає за «Шахтар» з 2003 року. Він 9 разів ставав чемпіоном України, 7 – володарем Кубка та 8 – Суперкубка країни. У 2009 році у складі українського клубу виграв Кубок УЄФА.

Зараз Даріо Срна відбуває дискваліфікацію через допінг. Її закінчення очікується 22 серпня 2018 року.