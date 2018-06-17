МВС Британії посилить боротьбу з грабіжниками на мотоциклах – ЗМІ

Правоохоронці у Великій Британії посилять боротьбу із грабіжниками на мотоциклах, пообіцяв міністр внутрішніх справ Саджид Джавід.

В інтерв’ю газеті Sun on Sunday міністр заявив, що кілька місяців тому його телефон був вкрадений злодіями на мотоциклі. І що тепер він буде домагатися змін у поліцейських правилах, щоб вирішити цю проблему, яка зростає.

Пограбування на мотоциклах, під час яких нападники раптово вихоплюють у пішоходів телефони і сумки, є одним з найпоширеніших злочинів в Лондоні. В цьому році число нападів з ножем в Лондоні також перевищило число аналогічних злочинів, скоєних в Нью-Йорку.

Джавід уточнив журналістам, що інцидент стався з ним біля станції Euston в Лондоні, коли він хотів подзвонити по телефону, щоб викликати таксі. Це сталося ще до того, як він обійняв посаду міністра внутрішніх справ. За його словами, він вийшов з метро, потягнувся за телефоном і перш ніж схаменувся, нападники вихопили телефон і втекли.

Джавід був призначений міністром у квітні після того, як скандал щодо мігрантів призвів до відставки його попередника. Джавід заявив, що, в той час як загальний рівень злочинності в країні знизився, він хоче зосередитися на боротьбі з нападами з ножем, а також і змінити правила, за якими поліції забороняється переслідувати нападників на мопедах, якщо на них немає шоломів.