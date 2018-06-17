Німці вшанували пам’ять жертв повстання, придушеного радянськими військами

17 червня в Німеччині вшанували пам’ять жертв повстання, яке відбулося в НДР 65 років тому. У заходах у Берліні узяли участь бургомістр німецької столиці Міхаель Мюллер і уповноважена уряду ФРН з питань культури і ЗМІ Моніка Ґрюттерс.

Народне повстання в НДР відбувалося 17 червня 1953 року одразу в кількох містах країни. Спочатку робітники промислових підприємств виступали проти збільшення виробничих норм, потім на демонстрації з вимогою проведення вільних виборів вийшли кілька сотень тисяч східних німців.

Повстання було придушене радянськими військами, які перебували на території Східної Німеччини.

Точне число жертв цього придушеного повстання в НДР не відоме. Загинули понад 50 людей, сотні людей отримали поранення. Не менше 15 тисяч осіб були арештовані.

«Ми зобов’язані донести до молодого покоління, наскільки важко було досягнуто наші демократичні свободи, і які загрози тоталітарні ідеології несуть для демократії і прав людини», – заявила уповноважена уряду ФРН з питань культури і ЗМІ Моніка Ґрюттерс, промовляючи біля братської могили загиблих берлінців на Зеештрассе. За її словами, 17 червня залишиться важливим днем в історії свободи Німеччини і Європи.