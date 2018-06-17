Amnesty International застерігає владу Ірану від страти дервіша

Правозахисна організація Amnesty International (Міжнародна амністія) закликає владу Ірану скасувати смертний вирок чоловікові, засудженому за вбивство трьох поліцейських під час сутичок, в яких брали участь члени суфійської релігійної громади в столиці Ірану Тегерані у лютому 2018 року.

Базована в Лондоні міжнародна правозахисна група заявила 17 червня, що родичі 51-літнього Мохаммеда Рези Саласа були викликані до в’язниці, а це дає підстави припускати, що його можуть стратити протягом найближчих годин.

«Amnesty International отримала інформацію, яка вказує на величезну помилку правосуддя, якої можуть припустися, якщо влада Ірану піде на цей крок. Ми закликаємо владу негайно скасувати смертний вирок Мохаммеда Саласа та призначити перегляд справи, який відповідає міжнародним стандартам справедливого судового розгляду без застосування смертної кари», – заявив Філіп Лютер, директор з досліджень та захисту Amnesty International в країнах Близького Сходу та Північної Африки.

19 лютого під час протесту представників суфійської громади проти арешту одного з її членів правоохоронці застосували постріли і сльозогінний газ, щоб розігнати демонстрантів. Автобус, за кермом якого був Мохаммад Салас, в’їхав у натовп поліцейських. Тоді троє загинули із загалом п’яти правоохоронців.

Офіційні ЗМІ повідомили, що поліцейські загинули через «жорстоку атаку», здійснену за допомогою автобуса, а «вбивці були затримані».

Під час тих протестів у лютому 300 осіб були заарештовані в Тегерані, повідомляє поліція.

На судових слуханнях слухань у березні Салас неодноразово заявляв, що він не навмисно вбив працівників міліції, як повідомляють місцеві ЗМІ.

Члени суфійського орден «Гонабаді», відомі як дервіші, заявили про щонайменше одного загиблого члена їхньої громади від рук силовиків.

Сповідування суфізму офіційно не заборонене в Ірані, але правозахисники звинувачують іранський уряд в переслідуванні і дискримінації його послідовників.