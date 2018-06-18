Землетрус в Японії: щонайменше 3 людини загинули, десятки поранені

Щонайменше троє людей загинули та десятки постраждали після сильного землетрусу, який 18 червня сколихнув місто Осака на заході Японії.

Інформаційне агентство Kyodo повідомило, що підтверджується загибель 9-річна дівчинка і двоє чоловіків віком близько 80-ти років.

За даними Японської метеорологічної агенції, осередок землетрусу, магнітудою 6,1, був приблизно на глибині 10 кілометрів.

Землетрус частково зруйнував кілька будинків. Поштовхи, які сталися в ранковий час, порушили роботу потягів і метро. За словами чиновників, ядерні реактори в регіоні не зазнали впливу.

На оприлюднених відео видно розкидані на підлозі магазинів товари та будівельне сміття на вулицях.

Місцеві ЗМІ повідомили, що близько 170 тисяч домогосподарств у регіоні залишились без електрики. Чиновники заявили, що після землетрусу ризику виникнення цунамі немає.