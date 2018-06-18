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18 Червень 2018, Київ 08:02
Новини | Міжнародні

Землетрус в Японії: щонайменше 3 людини загинули, десятки поранені

Люди на залізничній станції в японському місті Осака 18 червня 2018 року

Щонайменше троє людей загинули та десятки постраждали після сильного землетрусу, який 18 червня сколихнув місто Осака на заході Японії.

Інформаційне агентство Kyodo повідомило, що підтверджується загибель 9-річна дівчинка і двоє чоловіків віком близько 80-ти років.

За даними Японської метеорологічної агенції, осередок землетрусу, магнітудою 6,1, був приблизно на глибині 10 кілометрів.

Землетрус частково зруйнував кілька будинків. Поштовхи, які сталися в ранковий час, порушили роботу потягів і метро. За словами чиновників, ядерні реактори в регіоні не зазнали впливу.

На оприлюднених відео видно розкидані на підлозі магазинів товари та будівельне сміття на вулицях.

Місцеві ЗМІ повідомили, що близько 170 тисяч домогосподарств у регіоні залишились без електрики. Чиновники заявили, що після землетрусу ризику виникнення цунамі немає.

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